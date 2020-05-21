В Китае рассказали, как избежать второй волны коронавируса

Китайский врач-инфекционист Чжан Вэньхун объяснил, что странам не стоит расслабляться, даже если статистика по коронавирусу показывает положительную динамику.

Скорее всего, мир ждет вторая вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией. Именно поэтому даже в случае улучшения эпидемиологической ситуации должны строго соблюдаться меры санитарной безопасности. В первую очередь, медик предостерегает от близких контактов, так как многие люди являются бессимптомными переносчиками заболевания.

Кроме того, не следует забывать о гигиене — частом мытье и дезинфекции рук. Социальное дистанцирование и средства индивидуальной защиты также могут предотвратить катастрофические последствия. Вэньхун добавил, что население планеты должно быть психологически готово к возможному заражению — это тоже очень важный фактор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти китайского города Ухань, откуда распространилась коронавирусная инфекция, запретили употреблять в пищу диких животных, а также охоту на них, разведение и продажу.