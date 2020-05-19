Для военнослужащих ЗВО в Луге построили два общежития

Для военнослужащих ЗВО в Луге построили два общежития
Военнослужащий в общежитии. Фото: пресс-служба ЗВО

В Ленинградской области в Луге возвели два корпуса солдатских общежитий на 400 человек. Военнослужащих разместят на территории военного городка отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Здания построены с учетом климатических условий региона. В ходе работ были задействованы экологически чистые материалы, сообщили в пресс-службе ЗВО. В общежитиях имеются комнаты для хранения оружия и снаряжения, спортрумы и помещения для организации досуга. Проведено спутниковое телевидения.

Фото: пресс-служба ЗВО

По периметру здания установлены камеры видеонаблюдения. Вход осуществляется через систему электронных замков.

В рамках борьбы с распространением коронавируса перед заселением общежития прошли обработку дезинфицирующими растворами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в военных комиссариатах Петербурга и Ленобласти начали работу призывные комиссии.

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Для военнослужащих ЗВО в Луге построили два общежития
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