Для военнослужащих ЗВО в Луге построили два общежития

В Ленинградской области в Луге возвели два корпуса солдатских общежитий на 400 человек. Военнослужащих разместят на территории военного городка отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Здания построены с учетом климатических условий региона. В ходе работ были задействованы экологически чистые материалы, сообщили в пресс-службе ЗВО. В общежитиях имеются комнаты для хранения оружия и снаряжения, спортрумы и помещения для организации досуга. Проведено спутниковое телевидения.

По периметру здания установлены камеры видеонаблюдения. Вход осуществляется через систему электронных замков.

В рамках борьбы с распространением коронавируса перед заселением общежития прошли обработку дезинфицирующими растворами.

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