В военкоматах Петербурга начали работу призывные комиссии

Призывные комиссии в военных комиссариатах Петербурга и Ленобласти приступили к работе. Все призывники, прибывшие в воинские части, будут отправлены на двухнедельный карантин.

На военную службу будет призвано около 4,5 тыс. граждан. Призывные комиссии вызовут для уточнения состояния здоровья и возможного предоставления отсрочек около 25 тыс. человек.

«В настоящее время уже более 700 человек прибыли на комиссии, в отношении 210 из них принято решение о призыве», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

В связи с пандемией коронавируса всем прибывшим бесконтактно проверяют температуру. Проводится дезинфекция помещений и спецобработка. В военкоматах организовано зонирование и дистанцирование, поставлено 75 тыс. масок, более 9 тыс. тестов, бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха.

Солдат доставят к местам службы в медицинских масках. Команды будут изолированы от обычных граждан в аэропортах и на вокзалах. После прибытия в воинские части все призывники пройдут двухнедельный карантин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты медицинской службы ЗВО подготовили карантинные казармы для новобранцев.