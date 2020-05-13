Медики ЗВО подготовили карантинные казармы для призывников в Ленобласти

Специалисты медицинской службы Западного военного округа (ЗВО) подготовили карантинные казармы для новобранцев, прибывающих в ходе весеннего призыва.
Соответствующие нормам безопасности казарменные помещения организовали в воинских частях Ленинградской области, рассказали в среду, 13 мая в пресс-службе ЗВО. Все призывники в обязательном порядке проведут 14 дней на строгом карантине.
Казармы оборудованы антисептиками, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха. Кроме того, у новичков будут регулярно бесконтактно измерять температуру, а еду напрямую доставлять в комнаты из столовой. В карантинных помещениях будет проводиться регулярная дезинфекция и станет обязательным соблюдение дистанции.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что саперы ЗВО очистили от взрывоопасных снарядов полигоны Ленинградской области.