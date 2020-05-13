Медики ЗВО подготовили карантинные казармы для призывников в Ленобласти

Увеличено количество заступающих в составе дежурной смены военных медиков, оборудованы дополнительные медпункты, а также подготовлены места для хранения снаряжения и обмундирования, учебные аудитории для проведения теоретических занятий и культурно-досуговых мероприятий. Фото: пресс-служба ЗВО

Увеличено количество заступающих в составе дежурной смены военных медиков, оборудованы дополнительные медпункты, а также подготовлены места для хранения снаряжения и обмундирования, учебные аудитории для проведения теоретических занятий и культурно-досуговых мероприятий. Фото: пресс-служба ЗВО

Специалисты медицинской службы Западного военного округа (ЗВО) подготовили карантинные казармы для новобранцев, прибывающих в ходе весеннего призыва.

Соответствующие нормам безопасности казарменные помещения организовали в воинских частях Ленинградской области, рассказали в среду, 13 мая в пресс-службе ЗВО. Все призывники в обязательном порядке проведут 14 дней на строгом карантине.

Казармы оборудованы антисептиками, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха. Кроме того, у новичков будут регулярно бесконтактно измерять температуру, а еду напрямую доставлять в комнаты из столовой. В карантинных помещениях будет проводиться регулярная дезинфекция и станет обязательным соблюдение дистанции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что саперы ЗВО очистили от взрывоопасных снарядов полигоны Ленинградской области.