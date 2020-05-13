Саперы ЗВО очистили полигоны в Ленобласти от 100 взрывоопасных предметов

Саперы ЗВО очистили полигоны в Ленобласти от 100 взрывоопасных предметов
Саперы общевойсковой армии ЗВО очистили полигоны. Фото: пресс-служба ЗВО

В Ленинградской области с полигонов для последующей утилизации вывезли более 100 взрывоопасных предметов. Очистка проводилась перед новым периодом обучения.

Саперы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) расчистили более 40 тыс. кв. метров территории полигонов.

Неразорвавшиеся снаряды, боеприпасы, ручные осколочные и имитационные гранаты искали с помощью мобильных комплексов разминирования и миноискателей ИМП-2.

Все военнослужащие, задействованные в мероприятии, были одеты в специальную экипировку. На местах дежурили бригады врачей, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Очистка полигонов входит в подготовку к новому периоду обучения и проводится в плановом режиме. Все обнаруженные взрывоопасные предметы будут уничтожены на полигоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у остановки в Красносельском районе Петербурга нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны, завернутый в пакет.

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Саперы ЗВО очистили полигоны в Ленобласти от 100 взрывоопасных предметов