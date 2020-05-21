В России отложат военный призыв для школьников

Не уточняется, когда одиннадцатиклассники пойдут в армию.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем рассказал президент России Владимир Путин, пишут РИА Новости. Он отметил, что с Министерством обороны уже достигнуты определенные договоренности. Все выпускники школ, которые должны были пойти в армию осенью 2020 года, пойдут туда чуть позже в связи с пандемией. Пока непонятно, когда именно состоится военный призыв.

«Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года»,

— заявил глава государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первые призывники прибывают в войсковые части ЗВО в Ленобласти. Новобранцев доставили в военные части при помощи служебного автомобильного транспорта, который был тщательным образом продезинфицирован. Каждого военнослужащего обеспечили средствами индивидуальной защиты и сантайзерами для рук.