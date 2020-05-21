Первые призывники прибывают в войсковые части ЗВО в Ленобласти

В целях обеспечения санитарной безопасности все карантинные казармы казармы оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха. Фото: пресс-служба ЗВО

В целях обеспечения санитарной безопасности все карантинные казармы казармы оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью, бактерицидными лампами и рециркуляторами воздуха. Фото: пресс-служба ЗВО

Первые команды призывников прибыли для прохождения военной службы в артиллерийскую бригаду общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированную в Ленинградской области.

Новобранцев доставили в военные части при помощи служебного автомобильного транспорта, который был тщательным образом продезинфицирован. Каждого военнослужащего обеспечили средствами индивидуальной защиты и сантайзерами для рук.

Кроме того, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории воинских частей Леонбласти, все призывники две недели проведут на карантине, передают в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). В общей сложности, запланировано прибытие более полутора тысяч призывников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Луге возведено два общежития для военнослужащих ЗВО.