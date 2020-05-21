В Ленобласти стартуют общественные дорожные работы

Около полутора тысяч граждан, лишившихся заработка из-за пандемии, получат возможность трудиться.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщили в администрации Ленинградской области. С 25 мая граждане выйдут на общественные дорожные работы. Им нужно будет расчистить экологические тропы и маршруты, а также принять участие в составлении интерактивных туристических карт. Платить гражданам будут из средств, выделяемых из областного бюджета. Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что власти хотят дать возможность людям заработать в сложившейся ситуации.

Отмечается, что ленинградцы смогут заработать более 24 тысяч рублей. Для того, чтобы отправиться на работы, нужно посетить районный филиал Биржи труда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число безработных граждан в Петербурге перешагнуло за 50 тысяч человек. Всего с января 2020 года в службу занятости Санкт-Петербурга поступило немногим меньше 97 тысяч обращений, одобрили более половины из них.