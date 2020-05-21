В Ленобласти стартуют общественные дорожные работы

В Ленобласти стартуют общественные дорожные работы
Граждане смогут заработать 24 тысячи рублей. Фото: pixabay.com

Около полутора тысяч граждан, лишившихся заработка из-за пандемии, получат возможность трудиться.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем сообщили в администрации Ленинградской области. С 25 мая граждане выйдут на общественные дорожные работы. Им нужно будет расчистить экологические тропы и маршруты, а также принять участие в составлении интерактивных туристических карт. Платить гражданам будут из средств, выделяемых из областного бюджета. Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что власти хотят дать возможность людям заработать в сложившейся ситуации.

Отмечается, что ленинградцы смогут заработать более 24 тысяч рублей. Для того, чтобы отправиться на работы, нужно посетить районный филиал Биржи труда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число безработных граждан в Петербурге перешагнуло за 50 тысяч человек. Всего с января 2020 года в службу занятости Санкт-Петербурга поступило немногим меньше 97 тысяч обращений, одобрили более половины из них.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленинградская область общественные работы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-супруг Лолиты угодил в больницу с травмами
Супруга Эмина резко отреагировала на вопросы о разводе
Мурашко рассказал, как идут дела с изобретением вакцины
В Ленобласти стартуют общественные дорожные работы
Ленобласть выделила 10,5 млн рублей на покупку средств дезинфекции
ОСК, несмотря на коронавирус, все равно собирается переезжать в Петербург
Два сотрудника Смольного заболели коронавирусом
Женщину, пожаловавшуюся на низкую зарплату, уволили из больницы