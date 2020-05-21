Число безработных граждан в Петербурге перешагнуло за 50 тысяч человек

Сейчас в городе открыта 31 тысяча вакансий, среди которых медперсонал, швеи, водители и другие специальности, - но безработных - больше. Фото: pixabay.com

Сейчас в городе открыта 31 тысяча вакансий, среди которых медперсонал, швеи, водители и другие специальности, - но безработных - больше. Фото: pixabay.com

Количество жителей Северной столицы, официально признанных безработными, с начала года увеличилось до 50 тысяч человек.

Всего с января 2020 года в службу занятости Санкт-Петербурга поступило немногим меньше 97 тысяч обращений, одобрили более половины из них. Ожидается, что за ближайший месяц количество людей, потерявших работу, вырастет еще на 20 тысяч человек. Прогнозами поделилась руководитель учреждения Юлия Горохова.

Она также добавила, что безработных стало больше, чем вакансий, которые может предложить биржа труда. Отметим, что еще в апреле в «Центре занятости населения Петербурга» числилось 16,5 тысяч не трудоустроенных горожан. Вероятно, сегодняшняя статистика — последствие кризиса, спровоцированного коронавирусной инфекцией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все врачи и медперсонал Петербурга, работающие с коронавирусными пациентами, получили стимулирующие выплаты, назначенные федеральным правительством.