В Бразилии разработали первый генетический тест на коронавирус

Бразильская клиника «Альбер Эйнштейн» создала первый в мире определяющий коронавирус генетический тест.

Как сообщает ТАСС, такой тест запатентовали на территории Соединенных Штатов в международной патентной системе Всемирной организации по интеллектуальной собственности. Для диагностики инфекции он будет доступен с июня.

По словам разработчиков, точность теста составляет 100% и исключает возможность получения ложных положительных результатов. Он станет первым генетическим тестом, который можно использовать для массовой диагностики, поскольку благодаря ему появилась возможность одновременно исследовать полторы тысячи образцов, чт в 16 раз больше, чем при ПЦР-тестировании. Результаты тестов готовятся в течение трех суток.

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