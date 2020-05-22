В Пушкине двое неизвестных ограбили водителя такси

Минувшей ночью в полицию Пушкинского района поступило заявление от 24-летнего водителя такси о том, что его ограбили двое неизвестных.

По информации правоохранительных органов, мужчина довез злоумышленников на своем автомобиле «Хендай Солярис» до указанного адреса на улице Изборской. Однако преступники отказались просто так покинуть автомобиль. Они напали на водителя и отобрали у него смартфон и деньги.

В общей сложности, пострадавший таксист оценил нанесенный материальный ущерб в 10,5 тысяч рублей. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе было совершено нападение на курьера, у которого отобрали заказ на 200 тысяч рублей.