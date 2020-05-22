В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1604

В Литве за сутки выявлено 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Число зараженных коронавирусом в стране выросло до 1604 человек, всего с начала пандемии выздоровели 1111 человек, 61 умер.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 213 938 человек. Скончались 334 996 человек, при этом 2 094 070 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 326 448 человек, умерли 3 249. При этом 99 825 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.