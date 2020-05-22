Состояние богатейших американцев за время пандемии выросло на $432 млрд

Основатель Amazon Джефф Безос - самый богатый человек в мире. Фото: amazon.com

Основатель Amazon Джефф Безос - самый богатый человек в мире. Фото: amazon.com

Состояние миллиардеров США с 18 марта выросло на 434 млрд долларов. Заработать им удалось во время пандемии коронавируса.

За два месяца участники списка «600+ богатейших жителей США» суммарно заработали 434 млрд долларов, говорится в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.

Список миллиардеров за это время пополнили 16 человек. На данный момент в США насчитывается 630 человек, чьё состояние оценивается в миллиардах.

Самым внушительным во время пандемии оказался заработок главы Amazon Джеффа Безоса. Его состояние выросло на 34,6 млрд долларов. Основатель Facebook Макр Цукерберг разбогател на 25,3 млрд, создатель Microsoft Билл Гейтс — на 8 млрд, сооснователь Oracle Ларри Эллисон — на 7 млрд долларов.

Наибольшую прибыль получили компании технологического сектора, так как во время пандемии многие процессы перешли в режим онлайн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель Amazon Джефф Безос может стать первым долларовым триллионером в мире.