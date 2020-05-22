В Белоруссии число выявленных случаев коронавируса достигло 34 303

В Белоруссии за сутки зафиксировано 932 случая заражения коронавирусом, пять человек скончались.

Таким образом число зараженных в стране выросло до 34303, умерли 190 человек с коронавирусом, выздоровели 12833 пациента, сообщает минздрав страны.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 213 938 человек. Скончались 334 996 человек, при этом 2 094 070 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 326 448 человек, умерли 3 249. При этом 99 825 пациентов вылечились.

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