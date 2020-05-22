Психолог объяснила, почему в Петербурге упал индекс самоизоляции

Последнюю неделю индекс самоизоляции в Петербурге стабильно не покидает красную зону. Снижение показателя психологи объясняют притуплением чувства опасности.

Как рассказала gazeta.spb.ru психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Анастасия Ильина, данная тенденция может быть связана с феноменом привыкания.

Со временем у людей снижается реакция на повторяющийся стимул (в данном случае коронавирус). В начале большинство задавались вопросами: что такое коронавирус? как это работает? насколько это опасно? могу ли я повлиять на это? Спустя месяцы это изменилось.

«Если стимуляция действует определенный промежуток времени (зависит от конкретного стимула), то мозг перестаёт воспринимать это как что-то, что требует большого внимания. Если стимул всё же несёт опасность, но человек по тем или иным причинам не имеет возможности напрямую на него повлиять или обезопасить себя на 100%, в ход вступают психологические механизмы. В этот момент у человека рождается собственное убеждение или гипотеза, которая помогает ему справиться со стрессом и защитить свою психику. В случае с пандемией это например: «Этого вируса не существует», «Я точно не умру, я молод и здоров», и т.д», — пояснили Анастасия Ильина.

В Петербурге подтверждено более 12,5 тыс. случаев коронавируса. Индекс самоизоляции, по данным Яндекса на 14:00 в пятницу, 22 мая, составляет 1,5 балла. Город находится в красной зоне, это означает, что на улице очень много людей.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. В мире зарегистрировано более 5,1 млн случаев заражения. Лидируют по числу заболевших США (1 млн 577 тыс.), Россия (326 тыс.), Бразилия (310 тыс.), Великобритания (252 тыс.) и Испания (233 тыс.).