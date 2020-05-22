Суд вернул иск жителю Петербурга, который требовал от Смольного раздачи масок

Суд вернул иск жителю Петербурга, который требовал от Смольного раздачи масок
Заявление необходимо отдать в городской суд Петербурга. Фото: pixabay.com

Смольнинский районный суд Северной столицы вернул исковое заявление местного жителя, Сергея Алейникова, который требовал бесплатной раздачи СИЗ.

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. В ведомстве отказ объяснили тем, что административный иск Алейникова необходимо подавать в городской суд Санкт-Петербурга. «Другой альтернативы нет», — подчеркнули в Смольнинском суде.

Напомним, что петербуржец счел несправедливым введение режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты, о котором объявили 9 мая. В связи с этим мужчина решил добиться бесплатной выдачи СИЗ населению на фоне чрезвычайных обстоятельств — пандемии COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Санкт-Петербурга отложил рассмотрение аппелляции по делу историка Соколова, экс-профессора СПбГУ убившего свою студентку.

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Суд вернул иск жителю Петербурга, который требовал от Смольного раздачи масок