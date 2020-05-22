Оздоровительные детские лагеря в Петербурге начнут работу в июле

Стало известно, что детская оздоровительная компания в Петербурге этим летом стартует в июле. Губернатор Северной столицы Александр Беглов уже заверил своей подписью соответствующее постановление.

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщают в пресс-службе городской администрации. При этом в документе отмечается, что отправится в лагеря дети смогут и раньше, в случае улучшения эпидемиологической обстановки. Если заболеваемость пойдет на спад, то отдых для школьников может начаться и в июне.

Отметим, что на данный момент поводов для надежды на то, что оздоровительная кампания начнется раньше середины лета, не много. В Петербурге по-прежнему наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Александра Беглова, смягчения ограничительных мер в ближайшее время не предвидится.