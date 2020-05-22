Оздоровительные детские лагеря в Петербурге начнут работу в июле

Оздоровительные детские лагеря в Петербурге начнут работу в июле
Фото: lenobl.ru

Стало известно, что детская оздоровительная компания в Петербурге этим летом стартует в июле. Губернатор Северной столицы Александр Беглов уже заверил своей подписью соответствующее постановление.

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщают в пресс-службе городской администрации. При этом в документе отмечается, что отправится в лагеря дети смогут и раньше, в случае улучшения эпидемиологической обстановки. Если заболеваемость пойдет на спад, то отдых для школьников может начаться и в июне.

Отметим, что на данный момент поводов для надежды на то, что оздоровительная кампания начнется раньше середины лета, не много. В Петербурге по-прежнему наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Александра Беглова, смягчения ограничительных мер в ближайшее время не предвидится.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дети детские оздоровительные лагря лето санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жена Погребняка: у Павла не было никаких признаков заражения коронавирусом
У футболиста Павла Погребняка выявили коронавирус
В 31 населенном пункте Ленобласти за сутки нашли коронавирус
ВОЗ собрала 800 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
В Петербурге подтвердили смерть еще одного врача от коронавируса
Оздоровительные детские лагеря в Петербурге начнут работу в июле
Психолог объяснила, почему в Петербурге упал индекс самоизоляции
Суд вернул иск жителю Петербурга, который требовал от Смольного раздачи масок