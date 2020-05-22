В 31 населенном пункте Ленобласти за сутки нашли коронавирус

В Ленобласти подтверждено 2 тыс. 323 случая коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

В Ленобласти подтверждено 2 тыс. 323 случая коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

За последние сутки в Ленинградской области подтверждено 54 случая коронавируса. Зараженных выявили в 31 населенном пункте.

Общее число заболевших к 22 мая достигло 2 тыс. 323. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на оперативный штаб.

Коронавирус подтвердили в Бокситогорском, Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Сланцевском, Тихвинском и Тосненском районах.

Случаи заражения, в частности, зарегистрированы в Курковицах, Ястребино, Терпилицах, Мурино, Выборге, Светогорске, Тайцах, Вырице, Сусанино, Пустошке, Сале, Гурлево, Мге, Тихвине и других населенных пунктах.

Больше всего новых зараженных выявлено в Гатчине — 9. В Вырице за сутки подтвердили 4 случая коронавируса. Во всех остальных населенных пунктах зарегистрировано от 3 до 1 новых заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сосновый Бор попал в «желтую» зону по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией.