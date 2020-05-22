Вспышка коронавируса перевела Сосновый Бор в «желтую» зону

Вспышка коронавируса перевела Сосновый Бор в &#171;желтую&#187; зону
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление. Фото: Baltphoto

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко перевел город Сосновый Бор в «желтую» зону по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Глава области сообщил об этом на своей странице в инстаграме. Ранее Сосновый Бор входил в «зеленую» зону по уровню заболеваемости коронавирусом, однако власти решили перевести его на уровень ниже из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в городе.

Всего за время пандемии в Сосновом Бору было выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом среди местных жителей. Это стало причиной введения дополнительных ограничительных мер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ломоносовский район попал в «красную зону» по коронавирусу. В связи с переходом Ломоносовского района в «красную зону», на этой территории введут больше коронавирусных ограничений в отношении местных жителей и предпринимательства.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ленобласть сосновый бор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленинградская область подготовилась к проведению ЕГЭ
В Пулково проверили здоровье аквариумных рыбок
Nissan Motor может сократить более 20 тысяч сотрудников по всему миру
В Петербурге подтвердили еще 3 смерти от коронавируса
Вспышка коронавируса перевела Сосновый Бор в «желтую» зону
В Ленобласти еще 54 человека заразились коронавирусом
В России выявлено еще 8,9 тысяч случаев заражения COVID-19
Волонтеры помогут пациентам в госпитале «Ленэкспо»