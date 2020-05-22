Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что показатель смертности в стране из-за коронавируса серьезно вырастет в мае. Она отметила, что на это указывают данные последних трех недель.

По ее словам, в отличие от других стран, в России оформляется во всех 100% случаев медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее. Об этом она заявила во время прямой трансляции на телеканале «Россия 24» на YouTube.

По данным на 22 мая побиты все рекорды по смертности: от COVID-19 погибло 150 человек, половина из которых — в Москве, передает оперштаб страны. Количество жертв опасной инфекции возросло до 3 249 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 213 938 человек. Скончались 334 996 человек, при этом 2 094 070 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 326 448 человек, умерли 3 249. При этом 99 825 пациентов вылечились.

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