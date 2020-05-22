В Петербурге начался набор добровольцев для испытания вакцины против COVID-19

Петербургский НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева объявил о проведении испытаний вакцин от нового типа коронавируса COVID-19.

Для проведения тестирования вакцины НИИ разыскиваются здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 50 лет, которые ранее не были болели коронавирусом.

«За участие в клинических исследованиях добровольцы получат денежную компенсацию. Риски, связанные с участием добровольца в исследованиях, будут застрахованы», – говорится в сообщении в группе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в социальной сети «ВКонтакте».

В Петербурге за сутки зафиксировано 389 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в России зарегистрировано 8 894 новых пациента с коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. При этом стабильно более чем у 40% болезнь не имеет клинических проявлений. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на территории РФ с начала пандемии составляет 326 448 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 213 938 человек. Скончались 334 996 человек, при этом 2 094 070 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 326 448 человек, умерли 3 249. При этом 99 825 пациентов вылечились.

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