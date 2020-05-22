В Подмосковье с 23 мая отменят электронные пропуска

С субботы, 23 мая, электронные пропуска в Московской области отменяются.

«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье», — написал губернатор региона Андрей Воробьев в своем Instagram.

Воробьев пояснил, что при поездке в Москву выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить пропуск на mos.ru.

«В столице — другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», — отметил он.

В Московской области за последние сутки выявлено 824 случая заражения коронавирусом.

За последние сутки в России зарегистрировано 8 894 новых пациента с коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. При этом стабильно более чем у 40% болезнь не имеет клинических проявлений. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на территории РФ с начала пандемии составляет 326 448 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 213 938 человек. Скончались 334 996 человек, при этом 2 094 070 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 326 448 человек, умерли 3 249. При этом 99 825 пациентов вылечились.

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