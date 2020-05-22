В Британии число жертв коронавируса достигло 36 393 человек

В Великобритании за сутки от коронавируса погиб 351 человек с коронавирусом.

Таким образом, число жертв коронавируса выросло до 36 393 человек.

Количество выявленных заболевших за сутки выросло на 3287 и достигло 254 195. Об этом заявил глава МВД Великобритании Прити Пател, сообщает РИА «Новости».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 243 932 человека. Скончались 335 954 человека, при этом 2 115 829 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 326 448 человек, умерли 3 249. При этом 99 825 пациентов вылечились.

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