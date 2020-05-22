Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Мужчина скончался из-за коронавируса.

Об этом стало известно 22 мая. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Друзья и коллеги телеведущей Светланы Моргуновой рассказывают, что она не может прийти в себя после смерти сына Максима. Мужчина всегда хорошо заботился о своей матери, у них были хорошие отношения. Сейчас Моргуновой сложно, как никогда. Она не может смириться с его кончиной и не видит смысла жить дальше.

«Светочка очень гордилась им всегда. Она стонет: «Я хочу умереть, я должна умереть!». Я напомнил ей про внучку, ведь она так ее любит, но она уже не слышит. Это невыносимо…»

— поделился Березин.

Напоминаем, что Максим Моргунов умер 19 мая после обнаружения у него коронавируса. Отмечалось, что мужчина был полностью здоров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин хочет продлить ограничительные меры в Москве.