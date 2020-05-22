Красивейшая женщина планеты показала фигуру в бикини

Поклонники восхитились красотой модели.

Об этом стало известно 22 мая. Модель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной планеты, выложила новую фотографию в своем Instagram-аккаунте. На нем девушка позирует в бикини изумрудного цвета, которое еле прикрывает ее грудь. Поклонники бурно отреагировали на снимки и осыпали звезду комплиментами. Они признаются ей в любви и пишут о том, насколько она идеальная.

«Господи, какая же ты шикарная»,

— высказывались поклонники.

Напоминаем, что Белла Хадид порой радует фанатов своими откровенными фотографиями, которые собирают огромное количество лайков и это не удивительно, ведь к модели огромное внимание со стороны общественности. Большую популярность она заполучила благодаря своей внешности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хирург назвал супермодель Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире. Де Сильва выяснил, что пропорции лица Хадид более чем на 90% близки к идеальным, поэтому он окрестил супермодель самой красивой в мире женщиной.