В Ленобласти еще 57 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 57 человек заразились коронавирусом
В Ленобласти подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области за последние сутки выявили 57 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России 23 мая.

С начала пандемии в регионе подтверждено 2 тыс. 380 случаев заражения. Выздоровели за весь период 973 человека. За последние сутки из медучреждений выписали 75 человек.

Скончались за весь период по официальным данным 8 человек. Новых смертей от коронавируса в Ленобласти не зарегистрировано.

По данным Университета Джонса Хопкинса в мире к 23 мая выявлено более 5,2 млн случаев коронавируса. Россия занимает второе место по числу зараженных — 335 тыс. 882 человека. С начала пандемии в стране скончались более 3,3 тыс. человек. Выздоровели более 107 тыс. пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирусом заразились почти 13 тыс. человек.

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