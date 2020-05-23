Больница имени Кащенко и 442-й военный госпитали начали прием пациентов с COVID-19

Два медицинских учреждения Петербурга начали принимать пациентов, зараженных коронавирусом нового типа. Под лечение COVID-19 перепрофилировали 442-й окружной военный клинический госпиталь на Суворовском проспекте и Больница им. П.П. Кащенко.

«Количество медицинских учреждений в Санкт-Петербурге, принимающих больных с новой коронавирусной инфекцией, увеличилось до 23″, — сообщили в Администрации Петербурга.

Военный госпиталь начал прием 22 мая. В учреждении развернули 50 коек. Госпитализировать туда в первую очередь будут пенсионеров Минобороны, гражданский персонал Минобороны, а также членов семей военнослужащих и призывников.

В субботу, 23 мая, прием пациентов с COVID-19 открыла Больница имени Кащенко. В отделении на набережной Фонтанки, 142 развернули 250 коек. Госпитализировать туда будут в первую очередь пациентов с установленными психическими расстройствами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки зарегистрировали 363 случая коронавируса. Общее число зараженных достигло 12 тыс. 955.