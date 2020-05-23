Индекс самоизоляции в Петербурге упал до 2,5 баллов

Индекс самоизоляции в Петербурге упал до 2,5 баллов
Люди на улицах Петербурга. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

На улицах Петербурга весь день много людей. Об этом свидетельствуют данные Яндекса об индексе самоизоляции за 23 мая.

К 17:30 индекс самоизоляции в городе дошел до 2,5 баллов. В дневное время показатель в среднем составлял 2,4 балла. Город находится на границе «красной» и «оранжевой» зоны и занимает одно из последних мест по индексу самоизоляции среди городов-миллионников.

Лучший показатель в Волгограде — 3,4 балла. Следом расположился Красноярск с индексом 3,2. Третье место делят Москва и Новосибирск — 3,1 балла.

Несмотря на низкие показатели, индекс самоизоляции в Петербурге выше, чем до введения режима повышенной готовности. В обычные дни в это время самоизоляция в городе составляла 1,8 балла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индекс самоизоляции в Петербурге снижается последние недели. Тенденцию психолог объяснила притуплением чувства опасности.

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