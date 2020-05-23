Девочка пострадала в массовом ДТП на КАД

На КАД во Всеволожском районе Ленинградской области водитель Volvo совершил столкновение с тремя авто. В аварии пострадала девочка 2009 года рождения.

По предварительным данным, ДТП произошло около 14:06 часов 23 мая. Водитель Volvo по неизвестной причине столкнулся с тремя попутными машинами: Lada, Infinity и Opel.

«В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили водитель автомобиля Lada (мужчина 1986 года рождения) и пассажир автомобиля Opel (девочка 2009 года рождения)», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

За рулем Volvo находился 42-летний мужчина. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на тротуаре в Альпийском переулке водитель Mazda сбил пешехода и скрылся. Автомобилиста разыскивают.