Водитель Mazda сбил пешехода в Альпийском переулке и скрылся

Водитель Mazda сбил пешехода в Альпийском переулке и скрылся
Пешехода с места происшествия увезли на скорой. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге разыскиваются водителя автомобиля Mazda. Около 11:41 в субботу, 23 мая, он сбил пешехода и скрылся.

Авария произошла у дома 19 в Альпийском переулке во Фрунзенском районе. По предварительной информации, водитель Mazda ехал по тротуару и совершил наезд на пешехода — мужчину 1984 года рождения. После чего машина врезалась в дом и уехала с места происшествия.

«В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован», — сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка. Предполагаемого виновника ДТП разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга произошла авария с участием грузового автомобиля и мотоциклиста. Последний, по предварительной информации, отделался испугом.

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