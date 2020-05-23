Водитель Mazda сбил пешехода в Альпийском переулке и скрылся

Пешехода с места происшествия увезли на скорой. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Пешехода с места происшествия увезли на скорой. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге разыскиваются водителя автомобиля Mazda. Около 11:41 в субботу, 23 мая, он сбил пешехода и скрылся.

Авария произошла у дома 19 в Альпийском переулке во Фрунзенском районе. По предварительной информации, водитель Mazda ехал по тротуару и совершил наезд на пешехода — мужчину 1984 года рождения. После чего машина врезалась в дом и уехала с места происшествия.

«В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован», — сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка. Предполагаемого виновника ДТП разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга произошла авария с участием грузового автомобиля и мотоциклиста. Последний, по предварительной информации, отделался испугом.