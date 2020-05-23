Жена Погребняка рассказала, как семья переживает заболевание COVID-19

Жена нападающего «Урала» из Екатеринбурга Павла Погребняка, который заболел коронавирусом, Мария рассказала, что вместе с тремя сыновьями лечится от COVID-19 дома, а ее муж находится в больнице.

По ее словам, у нее исчезло обоняние и, она «абсолютно ничего не чувствует».

«Ужасное ощущение! Слабость! Появилась боль в горле, есть просто невозможно. Даже сделать глоток воды! Воспалились гланды», — написала она в Instagram.

Она также отметила, что у одного из сыновей ещё держится температура, а самый младший начал восстанавливаться.

Футболисты клуба «Урал», а также тренерский состав и персонал команды прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Результаты теста на коронавирус у нападающего Павла Погребняка показали положительный результат.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 360 933 человека. Скончались 341 830 человек, при этом 2 187 422 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 335 882 человек, умерли 3 388. При этом 107 936 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналогичные результаты тесты показали у футболиста столичного «Динамо» Романа Евгеньева и нападающего «Локомотива», перуанца Джефферсона Фарфана.