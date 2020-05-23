В Британии за сутки выявлено 282 случая заражения коронавирусом

В Великобритании за сутки зафиксировано 282 случая заражения коронавирусом.

Таким образом, число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 36 675 человек, количество выявленных заболевших увеличилось до 257 154, сообщает минздрав страны.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 360 933 человека. Скончались 341 830 человек, при этом 2 187 422 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 335 882 человек, умерли 3 388. При этом 107 936 пациентов вылечились.

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