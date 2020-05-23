Мясников озвучил «реальное число» болеющих коронавирусом россиян

Глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников считает, что в России на самом деле коронавирусом болеют меньше человек, чем это показывает статистика.

«Я сам ежедневно озвучиваю цифру – «всего в России на сегодняшний день 335 тыс. инфицированных». Но это не так!» — написал в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что болезнь протекает обычно 7-14 дней, инфицированные на данный момент только те, кто заразился максимум за последние две недели. Остальные уже переболели и приобрели иммунитет.

Мясников добавил, что за последние две недели в России зафиксировали 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Остальные 200 тысяч уже здоровы. При этом он отметил, что считал «на коленке» и в уме.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 360 933 человека. Скончались 341 830 человек, при этом 2 187 422 выздоровели. По официальным данным, общее число заразившихся в России выросло до 335 882 человек, умерли 3 388. При этом 107 936 пациентов вылечились.

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