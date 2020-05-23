В мире число зараженных коронавирусом за сутки выросло почти на 110 тысяч

В мире число выявленных случаев заболевания коронавирусом возросло за сутки почти на 110 тысяч, превысив отметку в 5,1 миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

За сутки было выявлено 109 536 случаев заражения коронавирусом, скончались 5 663 пациента.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Общее число заразившихся в России выросло до 335 882 человек, умерли 3 388. При этом 107 936 пациентов вылечились.

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