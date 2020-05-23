В Испании за сутки от коронавируса скончались 48 человек

В Испании за сутки от коронавируса умерли 48 человек. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на Минздрав страны.

Таким образом, число жертв COVID-19 в Испании достигло 28 678 человек.

За сутки был зафиксирован 361 случай заражения коронавирусом. Число зараженных в Испании достигло 235 290 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 378 209 человек. Скончались 342 835 человек, при этом 2 226 404 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 335 882 человек, умерли 3 388. При этом 107 936 пациентов вылечились.

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