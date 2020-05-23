В Москве от коронавируса скончались 59 пациентов

В Москве за сутки скончались 59 человек с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

С начала пандемии в столице от коронавируса погибли 1993 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 378 209 человек. Скончались 342 835 человек, при этом 2 226 404 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 335 882 человек, умерли 3 388. При этом 107 936 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.