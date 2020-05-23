Почти 30 сотрудников Центра подготовки космонавтов заболели коронавирусом

Коронавирус выявили у 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.

Всего в Звездном Городке 64 заболевших. У 17 из них есть признаки ОРВИ и пневмонии, у остальных симптомов нет.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 378 209 человек. Скончались 342 835 человек, при этом 2 226 404 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 335 882 человек, умерли 3 388. При этом 107 936 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.