Актриса Алена Бабенко сдала положительный тест на COVID-19

Заслуженная артистка России рассказала в соцсетях, что у нее диагностировали новый тип коронавируса.

Артистка рассказала в своем инстаграме, не так давно она пропала из публичного пространства, однако на это у нее была веская причина. По ее словам, у нее резко ухудшилось самочувствие, а после она сдала тест на коронавирус, который подтвердил подозрение.

«Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «Танцы со звёздами» осознанно, как только почувствовала недомогание», — уточнила она.

Алена Бабенко рассказала, что сейчас она лечится в медучреждении и постепенно выздоравливает. Она также поблагодарила поклонников за теплые слова поддержки и призвала не терять позитивный настрой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена Погребняка рассказала, как семья переживает заболевание COVID-19.