Актриса Алена Бабенко сдала положительный тест на COVID-19

Актриса Алена Бабенко сдала положительный тест на COVID-19
Актриса Алена Бабенко болеет коронавирусом. Фото: .instagram.com/alena_babenko_officia

Заслуженная артистка России рассказала в соцсетях, что у нее диагностировали новый тип коронавируса.

Артистка рассказала в своем инстаграме, не так давно она пропала из публичного пространства, однако на это у нее была веская причина. По ее словам, у нее резко ухудшилось самочувствие, а после она сдала тест на коронавирус, который подтвердил подозрение.

«Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «Танцы со звёздами» осознанно, как только почувствовала недомогание», — уточнила она.

Алена Бабенко рассказала, что сейчас она лечится в медучреждении и постепенно выздоравливает. Она также поблагодарила поклонников за теплые слова поддержки и призвала не терять позитивный настрой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена Погребняка рассказала, как семья переживает заболевание COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
актриса алена бабенко коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автомобильный пожар на Латышских стрелков потушили за 9 минут
Актриса Алена Бабенко сдала положительный тест на COVID-19
Ученый назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Диетолог опровергла миф о пользе бессолевой диеты
Вакцину от коронавируса в России могут начать производить к концу лета
Турсезон в Турции могут продлить до зимы
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка
Испания открывает турсезон с июля