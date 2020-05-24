Рекордное число россиян умерло от COVID-19 за сутки

Рекордное число россиян умерло от COVID-19 за сутки
Фото: pixabay.com

За последние сутки диагноз коронавирус подтвердили у 8599 человек в 84 российских регионах, сообщает оперативный штаб 24 мая.

На сегодняшний день общее число заразившихся коронавирусом жителей России составляет 344 481. Более 43% новых инфицированных пациентов переносили COVID-19 без клинических проявлений, им поставили диагноз только после тестирования.

За минувшие сутки жертвами нового вируса в России стали 153 человека — для страны этот суточный показатель смертности от коронавируса стал рекордным за все время пандемии.

До этого самое большое число людей за сутки умерло 22 мая — 150 человек.

За время пандемии число летальных исходов в России достигло 3541.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 5,3 млн человек заразились коронавирусом в мире. Сейчас Россия находится на третьем месте среди стран, где больше всего случаев заражения.

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