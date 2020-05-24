Бразилия сместила Россию со второго места по числу заражений COVID-19

Бразилия сместила Россию со второго места по числу заражений COVID-19
Флаг Бразилии. Фото: pixabay

Первое место по числу заболевших коронавирусом в мире по-прежнему занимают США, а на второе уже вышла Бразилия, опередив Россию.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по коронавирусу, общее число инфицированных COVID-19 в Бразилии приближается к 350 тысячам человек.

Таким образом, латинская страна опередила Россию по числу выявленных заболеваний и вышла на второе место в мире.

За время пандемии в Бразилии коронавирусная инфекция унесла жизни 22 013 человек.

На сегодняшний день в США, которые продолжают лидировать по числу заражений, зафиксировано около 1,6 млн случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали более 97 тысяч жителей Штатов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сегодняшний день общее число заразившихся коронавирусом жителей России составляет 344 481.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бразилия коронавирус пандемия россия США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минкомсвязь составила график вывозных рейсов до 3 июня
На Косыгина трое обчистили квартиру собутыльницы на 84 тысячи рублей
Безработного задержали за разбой в магазине в центре Петербурга
Турция ждет российских туристов и готова организовать чартеры
Бразилия сместила Россию со второго места по числу заражений COVID-19
В Альпийском переулке водитель сбил пешехода, а затем сам сдался полиции
Транзитные остановки будут под запретом в 11 городах Ленобласти
Комздрав объяснил, с чем связан рост числа жертв коронавируса в Петербурге