Бразилия сместила Россию со второго места по числу заражений COVID-19

Первое место по числу заболевших коронавирусом в мире по-прежнему занимают США, а на второе уже вышла Бразилия, опередив Россию.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по коронавирусу, общее число инфицированных COVID-19 в Бразилии приближается к 350 тысячам человек.

Таким образом, латинская страна опередила Россию по числу выявленных заболеваний и вышла на второе место в мире.

За время пандемии в Бразилии коронавирусная инфекция унесла жизни 22 013 человек.

На сегодняшний день в США, которые продолжают лидировать по числу заражений, зафиксировано около 1,6 млн случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали более 97 тысяч жителей Штатов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сегодняшний день общее число заразившихся коронавирусом жителей России составляет 344 481.