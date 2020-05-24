Беглов поручил проверить работу «скорой» в Калининском районе

Там скончалась женщина, которая якобы не дождалась помощи врачей.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем рассказали в администрации Санкт-Петербурга. Губернатор города Александр Беглов поручил вице-губернатору Олегу Эргашеву, комитету по здравоохранению и районной администрации проверить работу скорой помощи в Калининском районе. Все собранные данные должны быть предоставлены уже через три дня.

По предварительным данным, женщина жаловалась на боль в почках, но медики отказывались к ней приезжать, ссылаясь на занятость в связи с пандемией. Они также уверяли, что в больнице нет мест. В результате петербурженка скончалась, так и не дождавшись помощи. Информацией поделились местные СМИ и смогли привлечь внимание властей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве от коронавируса скончались 59 пациентов.