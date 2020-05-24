Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения

Ни один из предсказанных России страшных сценариев развития эпидемии Covid-19 не оправдался. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, страна избежала перегрузки системы здравоохранения в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» специалист рассказала, что сейчас количество ежедневно выявляемых в России новых случаев заболевания постепенно снижается.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у зараженных коронавирусом выявили странные симптомы.