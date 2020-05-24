У зараженных коронавирусом выявили странные симптомы

Сразу у шести пациентов обнаружили загадочный воспалительный синдром.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Об этом сообщает The Sun. В американскую больницу поступило шесть пациентов с коронавирусом, у которых есть нетипичный симптом. У них выявили странный воспалительный синдром – такой обычно наблюдают при синдроме Кавасаки. Эксперты считают, что инфекция и симптом связаны, но нужно вести наблюдения, чтобы сказать наверняка.

Напоминаем, что до этого издания уже писали о подобном синдроме у детей. Часть из них скончались. ВОЗ просит врачей обратить внимание на информацию и быть наготове.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что высокий сахар в крови можно определить по внешнему симптому. Запущенный ксероз проявляется образованием трещин на ступнях, локтях и других частях тела. Эксперты объяснили, что это происходит из-за влияния уровня глюкозы на потерю жидкости в организме.