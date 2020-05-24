Попова заявила о готовности свыше половины регионов России к снятию ограничений

Попова заявила о готовности свыше половины регионов России к снятию ограничений
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: kremlin.ru

Основания для перехода к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за инфекции Covid-19, имеют 44 из 88 регионов РФ. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, через две недели страна сможет переходить к следующему этапу.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Попова подчеркнула, что ситуация с пандемией коронавируса в стране стабилизировалась.

Специалист добавила, что ослаблять ограничительные меры необходимо постепенно.

В России выявили 344 481 случай инфицирования коронавирусом, побороть болезнь не смог 3 541 пациент, выздоровели 113 299 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ни один из предсказанных России страшных сценариев развития эпидемии коронавируса не оправдался.

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