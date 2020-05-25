В Роспотребнадзоре заявили, что в России не случаев смерти от коронавируса на дому

В Роспотребнадзоре заявили, что в России не случаев смерти от коронавируса на дому
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса в домашних условиях.

Анна Попова заявила в эфире телеканала «Россия 1», что сейчас необходимо отметить, что в России нет случаев смерти от нового типа коронавируса на дому в отличие от других стран, где бушует пандемия инфекции.

Глава ведомства добавила, что официальная статистика по заболеваемости коронавирусом в России не фальсифицируется, патологоанатомы проверяют все летальные исходы.

По словам Поповой, Россия одна из немногих, и даже единственная страна, которая определяет диагноз по результатам посмертных исследований во всех случаях. «У нас такое правило», — подчеркнула она.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Попова заявила о готовности свыше половины регионов России к снятию ограничений

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