Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы

Бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер предложил Москве помощь в лечении коронавирусной инфекции.

Мюллер рассказал изданию Tagesspiegel, что он предложил московским властям разместить в медицинских учреждениях Берлина зараженных коронавирусом пациентов из России.

По словам бургомистра Берлина, Москва пока не отреагировала на его предложение. «Я этому открыт как и прежде», — заявил Мюллер.

Издание отмечает, что на сегодняшний день берлинские клиники готовы принять около восьми тысяч пациентов. Всего же в столице Германии насчитывается 20 тысяч коек.

Аналогичную идею предложил и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер 22 мая. Он предлагает начать принимать российских больных, у которых был диагностирован коронавирус, в клиниках Германии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больница Святого Георгия после пожара закупает аппараты ИВЛ в Германии.