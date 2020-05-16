Больница Святого Георгия после пожара закупает аппараты ИВЛ в Германии

Больница Святого Георгия после пожара закупает аппараты ИВЛ в Германии
Пожарные у больницы Святого Георгия. Фото: 78.mchs.gov.ru

Петербургская больница Святого Великомученика Георгия закупает импортное оборудование после пожара в отделении реанимации. В учреждении загорелся российский аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М».

Больница заказала 84 немецких аппарата ИВЛ, произведенных фирмой Lowenstein Medical Technologу. Стоимость контракта составляет 27,7 млн рублей. Один аппарат обойдется больнице в 330 тыс., пишет «Мойка78». Поставить аппараты необходимо до конца 2020 года.

До конца года в больницу также должны были поставить партию российского оборудования на 440 млн рублей.

Напомним, утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где лечат пациентов с коронавирусом, произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования. В больнице загорелся аппарат ИВЛ. В результате пожара погибли пять человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов Искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М».

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