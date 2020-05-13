Беглов назвал предварительную причину пожара в больнице Святого Георгия

Губернатор Петербурга Александр Беглов озвучил предварительную причину пожара больнице Святого Георгия, в результате которого погибли пять человек.

По словам губернатора, пожар могут произойти из-за короткого замыкания в электрооборудовании, сообщает РИА «Новости». Он добавил, что загорелся один из аппаратов ИВЛ.

Напомним, утром 12 мая в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом, произошел пожар. Как сообщили в Главном управлении МЧС по городу, пожар локализован, ему присвоили ранг сложности №2. Сообщение о пожаре поступило в половину седьмого утра. На месте работали 15 пожарных машин и 75 сотрудников МЧС. По предварительным данным, в результате пожара погибли пять человек, которые были подключены в аппаратам ИВЛ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Среди возможных причин возгорания называли короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и неисправность проводки. Из здания эвакуировали 150 человек. Следственные органы Петербурга расследуют пожар в больнице Святого Великомученика Георгия. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На место происшествия выехало руководство Главного следственного управления СК РФ по Петербургу и следственная группа. В СК сообщили, что на данный момент стражи порядка уже осмотрели место происшествия, допросили руководство медучреждения и медперсонал. Сейчас назначен комплекс различный экспертиз.

Власти Петербурга окажут необходимую помощь, включая материальную, родным погибших при пожаре в больнице Святого Георгия. Такое заявление сделал градоначальник Александр Беглов. Он выразил соболезнования родным. Губернатор также поручил проверить медоборудование, противопожарную безопасность и пути эвакуации тяжелых больных во всех стационарах Северной столицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в подмосковном Красногорске среди ночи загорелся хоспис, расположенный на Тенистой улице. Были госпитализированы девять человек, шестеро из них — в реанимации. Все произошло в ночь на 11 мая в шестиэтажном пансионате «Второй дом». По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.