В России приостановили обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» после пожаров в больницах

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов Искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М». Именно они использовались в больницах имени Святого Георгия в Петербурге и имени Спасокукоцкого в Москве, где произошли пожары.

Соответствующий приказ подписала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова 12 мая 2020 года. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Как уточнили в Росздравнадзоре, из обращения выводятся аппараты, произведенные с 1 апреля на АО «Уральский приборостроительный завод».

Напомним, 12 мая в реанимационном отделении больницы Святого великомученика Георгия в Петербурге произошел пожар. В учреждении наблюдаются пациенты с коронавирусом. В результате возгорания погибли четыре пациента, подключенных к ИВЛ, и одна женщина из соседней палаты. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрооборудовании, загорелся один из аппаратов в ИВЛ.

В Москве пожар произошел в реанимационном отделении 50-й городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого 9 мая. Из-за замыкания в аппарате ИВЛ началось возгорание, в результате которого погибла подключенная к аппарату женщина.