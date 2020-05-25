Лео Бокерия спрогнозировал сроки завершения пандемии COVID-19

Лео Бокерия считает, что коронавирусная пандемия завершится ближе к осени.

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия спрогнозировал, что пандемию нового типа коронавируса, которая вспыхнула зимой, удастся победить к концу нынешнего лета, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — выразил мнение врач.

Согласно последним данным, в коронавирус в России подтвердили у 344 481 человека. Выздороветь удалось 113,2 тыс. человек, число летальных исходов достигло 3,5 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили, что в России не случаев смерти от коронавируса на дому. Глава ведомства добавила, что официальная статистика по заболеваемости коронавирусом в России не фальсифицируется